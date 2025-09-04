岐阜県本巣市の山中で見つかった女性の遺体をめぐり、男女2人が殺人の疑いで逮捕された事件で、遺体に争った形跡がなかったことがわかりました。岐阜市の自称・自営業、立花浩二容疑者(55)と、内縁の妻の神原美希容疑者(35)は先月6日、岐阜県内で愛知県常滑市のパート従業員・立野恵子さん(53)を殺害した疑いで、9月3日、再逮捕されました。司法解剖の結果、立野さんは首を圧迫されたことによる窒息死でしたが、その後