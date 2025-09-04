女優の北川景子が主演を務める映画『ナイトフラワー』(11月28日公開)の本予告とポスタービジュアルが公開となった。映画『ナイトフラワー』の本予告とポスタービジュアルが公開に第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた『ミッドナイトスワン』の内田英治監督が原案・脚本・監督を務めた本作は、昼はパート、夜はスナックで働きながら、2人の子供の夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意する母親の姿をリアルに描く