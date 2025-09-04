長野市で3日、寝台特急「カシオペア」を最後に一目見ようと沿線に100人超が集まった。「カシオペア」は老朽化などを理由に6月に引退していたが、今回廃車のため車両基地へ回送された。JR東日本は廃車後も展示などで活用するとしている。動くホテル「カシオペア」…最後の姿を見ようとファン集結3日早朝の長野市内でカメラが捉えたのは、カメラを手に集まった多くの人の姿だ。歩道や土手、中には草むらにも100人を超える人たちが集