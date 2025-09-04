謝罪する県警の和田薫本部長元交際相手によるストーカー被害を訴え、神奈川県警に相談していた女性（２０）が川崎市内で遺体となって見つかった事件で、県警は４日、女性への一連の対応が不十分で不適切だったとする検証結果を発表した。女性の行方が昨年１２月に分からなくなってほどなく、川崎臨港署が元交際相手のストーカー行為を把握したにもかかわらず、切迫性を過小評価して強制捜査の機会を逃すなど失態の数々も判明。同