日本コロムビアは、昭和の名曲50曲をプリセットした、蓄音器型の音楽プレーヤー「昭和レトロフォン〜東京ブギウギモデル〜」を2025年9月3日（水）に発売しました。実売価格は2万7500円（税込）。 「昭和レトロフォン〜東京ブギウギモデル〜」 記事のポイント 昭和初期の名曲の数々が収録されたスピーカー付き音楽プレーヤー。シニアに喜ばれる楽曲が揃っているので、敬老の日のプレゼントに最適です。操作が簡単なのもう