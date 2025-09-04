サムスンは2025年内に三つ折りスマートフォン「Galaxy Z TriFold」を一部の国で発売する見通しですが、その折りたたみ構造や2つの機能が明らかになったと報じられています。 ↑Image:@TechHighest。 リークアカウントの@TechHighestはX（旧Twitter）にて、サムスンのソフトウェアから発見した新しいアニメーションをいくつか公開しました。 Morning pic.twitter.com/0BIxZG1c0x— Highest (@TechHighest) August 28