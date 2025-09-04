今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ぼくらは無力だけれど」（第114回）が4日に放送され、柳井家を訪れた治虫（眞栄田郷敦）が失態を演じると、ネット上には「手嶌先生がフリーダムすぎるw」「まさかのw」「睡眠は大事よ！」などの反響が寄せられた。【写真】手嶌先生、まさかの失態嵩（北村匠海）は漫画懸賞で大賞を受賞。大喜びするのぶ（今田）に嵩は感謝を伝える。