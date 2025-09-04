初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は４日、ＩＷＧＰ女子王者の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅがマーベラスの彩羽匠との「スパーク・ラッシュ」でＬＬＰＷ―ＸのＮＯＲＩ、ＳＥＡｄＬＩＮＮＮＧの光芽ミリアと対戦することを発表した。ＳＳＰＷにレギュラー参戦しているＳａｒｅｅｅは、彩羽との「スパーク・ラッシュ」では初登場。今後、ジャガー横田＆藪下めぐみが持つ同団体女子