◆米大リーグブルワーズ６―３フィリーズ（３日、米ミルウォーキー州＝＝アメリカンファミリーフィールド）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が３日（日本時間４日）、敵地・ブルワーズ戦に「２番・指名打者」でフル出場し、３打数無安打、２三振２四球で本塁打は出なかった。初回１死走者なしの１打席目は、先発左腕・キンタナの前に見逃し三振。カウント２―２から最後は内角低めの際どいコースのシンカーに手