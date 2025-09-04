柏FW垣田裕暉が貴重な追加点を奪った柏レイソルは9月3日のルヴァンカップ準々決勝の第1戦で横浜F・マリノスと対戦して4-1で快勝した。この試合、途中出場したFW垣田裕暉は2ゴールを挙げる活躍を見せたなか、後半アディショナルタイム8分に決めたループシュートは、チームメイトのDF古賀太陽にも「見たことがない」と言わしめる、芸術的なゴールだった。垣田がピッチに送り出されたのは、柏が2-0とリードしていた後半13分だった