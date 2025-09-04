真庭市役所 岡山県真庭市は27日に開催する「まにわメタバース婚活」の参加者を募集しています。 インターネット上の仮想空間（メタバース）で行う婚活イベントです。参加者はアバターと呼ばれる自分の分身を作成してイベントに参加します。事前にパートナーシップ診断を受けて個人の性格や結婚観を可視化します。 イベント当日は1対1の会話と全体での自己PRを行い、マッチングシ