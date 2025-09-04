〈藤井聡太がスポンサーとの“接待将棋”で“まさかの鬼手”!?師匠も思わず厳しく叱りつけ……〉から続く将棋界を牽引する若き天才、藤井聡太七冠。その師匠である杉本昌隆八段が、“最強すぎる弟子”のエピソードをはじめ、楽しくトホホな日常を「週刊文春」で綴った大人気エッセイ集の第2弾『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』（文藝春秋）。【画像】「悪手でした…」ライバル伊藤匠に敗れ、頭を抱えて反省する藤井