ポルトガルのリスボンの名物であるケーブルカー「フニクラ」が脱線し、15人が死亡、18人が負傷した。リスボン消防当局によると、事故は3日午後6時ごろ、都心部のグロリア線で発生した。車両のブレーキがきかなくなり制御不能となり坂の下の建物と衝突して横転した。現場で車両は大破し、金属製の車体が裂けているのが見つかった。事故により15人が死亡し18人が負傷した。このうち5人は重篤な状況で、子どもと外国人も含まれている