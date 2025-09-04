²áµîºÇ°­¤Î´³¤Ð¤Ä¤ÇºÒÆñ»öÂÖ¤¬ÀëÉÛ¤µ¤ì¤¿¹¾ÎÍ¡Ê¥«¥ó¥Ì¥ó¡Ë¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬13¡¥8¡ó¤Þ¤ÇÍî¤Á¡¢À¯ÉÜ¤¬ÆÈÅç·ÙÈ÷Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿Âç·¿³¤·Ù´ÏÄú¤Þ¤ÇÅêÆþ¤·¤Æµë¿åºîÀï¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£3Æü¤Î´Ú¹ñÇÀµùÂ¼¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¾ÎÍ»ÔÌ±¸ÞÊö¡Ê¥ª¥Ü¥ó¡ËÃù¿åÃÓ¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¸á¸å´ð½à¤Ç13¡¥9¡ó¤È¡¢Á°Æü¤è¤ê0¡¥3¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸á¸å¤Ë¤Ï13¡¥8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÞÊöÃù¿åÃÓ¤Ï¹¾ÎÍ»ÔÌ±¤ª¤è¤½8Ëü¿Í¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å¤ò¶¡µë¤¹¤ë³Ë¿´Ãù¿åÃÓ¤À¡£¤³¤Î6¥«·î´Ö¤Î¹¾ÎÍ¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯¤Î