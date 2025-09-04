【新華社ウルムチ9月4日】中国新疆ウイグル自治区アクス地区新和県はクルミの収穫期を迎え、外皮除去や洗浄、選別、梱包（こんぽう）などの作業が最盛期に入っている。加工を終えたクルミは中央アジアや東南アジアなど十数カ国に輸出される。同県は近年、優良品種の導入や科学的な栽培技術の普及、標準化された栽培拠点の整備を進め、品質と生産を高めてきた。こうした取り組みにより輸出も拡大しており、今年の推定生産量は1