全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神楽坂の蕎麦店『Soba dining和み』です。ツユなしで味わう蕎麦の旨みひんやりと、よく冷えた十割蕎麦を水だけで食す。そんないさぎよい食べ方が「水蕎麦」だ。噛みしめれば、まずコシの強さに驚き、その後力強い蕎麦の風味が広がる。おすすめは、次にツユにつけて、さらに大根おろしを加えて食べる三段構え……なのだが、あまりのお