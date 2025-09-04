4日朝早く発生した台風15号は5日にかけて西日本から東日本の太平洋側を進む見込みです。広い範囲で線状降水帯が発生する可能性もあり、厳重な警戒が必要です。台風周辺の活発な雨雲が九州にかかり、雷を伴って、雨脚の強まっている所があります。4日朝は宮崎県の都農で1時間に71ミリの非常に激しい雨を観測しました。また湿った空気は、すでに関東地方にも流れ込んでいて、4日朝は都内でも局地的に雨雲が発達しました。江東区付近