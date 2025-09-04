小沢一郎衆院議員が４日までにＸに、自民党総裁選を巡る動向について「全てが絶望的」と投稿した。小沢氏は「自民麻生最高顧問３日総裁選実施求める考え表明の意向」との報道を引用。「お前が悪い、いやお前が悪いという醜い足の引っ張り合いを見せつけられ、皆呆れているのではないか？しがみつく総理、引きずり下ろそうとする裏金議員。全てが絶望的。自民党は解党的出直しではなく解党すべき」と投稿した。自民党