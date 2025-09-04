タレント神田うの（50）が4日までにインスタグラムを更新。重度の椎間板ヘルニアと診断された8年前の出来事を明かし、セカンドオピニオンの大切さを訴えた。神田は17年に腰の激痛に見舞われて救急搬送され、椎間板ヘルニアと診断されて入院していた。今回、あらためて腰椎のMRI検査を受けたことを報告するとともに、「今から8年前に痛みで病院へ行きヘルニアではありません。と診断されたのにも関わらず結局椎間板ヘルニアになっ