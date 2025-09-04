趣味などで管楽器を嗜む方必見！なんと、ダイソーにマウスピース専用のポーチが登場していました。内側は汚れをふき取りやすい素材で使いやすさ◎程よくゆとりのあるサイズ感で、あらゆる楽器のマウスピースに使えそうです。カラビナ付きで持ち運びにも便利！専門店だとお高いですが、こちらは220円（税込）で買えます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：小物収納ケース（カラビナ付、管楽器マウス）価格：￥220（税込）販