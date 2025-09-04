1.甘えたい・かまって欲しい 犬が飼い主さんなどの人の足に、体をすりすりと擦りつける理由のひとつが「愛情表現」です。 飼い主さんに甘えたい気持ちがあり、「かまってもらいたい」という意思表示のために体を使って表現します。 明確な意思があるというわけでなく、単純に「大好き！」という気持ちを表現したくて体を押し付けてきたり擦りつけたりすることもあります。 このようなときは、短時間で終わることが多く、少し