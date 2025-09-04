スクートは、日本支社長に安武秀敏氏が9月1日付で就任したと発表した。安武氏は航空業界で35年以上の経験を有し、直近はシンガポール航空の日本支社で法人営業部長を務めていた。安武氏は、「スクートの日本支社長に就任したことを大変光栄に思います。旅行業界やビジネスパートナーの皆様と緊密に連携し、新規就航する沖縄・羽田線等の強化を含めた販売戦略の拡充に取り組んでまいります。お客様により良い体験と価値あるフライト