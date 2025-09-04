瀬戸内地方は、湿った空気の影響で曇っていて、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は九州の南の海上にある台風が次第に近づくため、全域で雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降るところがある見込みです。5日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分に注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で32度、津山で31度でしょう。 5日の午前に最も台風が接近し、風が強まって、荒れた天気になるおそれがありま