ウエストジェット航空は、ボーイング機67機を確定発注した。内訳は、ボーイング737-10型機60機とボーイング787-9型機7機の計67機。さらに、ボーイング737-10型機25機、ボーイング787-9型機4機のオプションも有すr。ボーイング787型機の保有機材数は倍増させることになる。発注残は123機に拡大した。