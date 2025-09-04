石川は泳がされながらも、左翼スタンド中段に放り込んだ（C）産経新聞社中日は9月3日の阪神戦（バンテリン）に5−2と勝利。投打がかみあっての快勝で首位チームに意地を示した。試合で大きかったのは豪快なアベックアーチにもある。【動画】泳がされても左翼席中段へ…中日・石川昂弥の今季1号をチェック1点を追う5回、まずは上林誠知の適時打で同点に追いつくと二死一、三塁の好機に打席に入った細川成也は先発左腕、伊藤将司