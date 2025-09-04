暮らしにまつわる情報をお伝えする「ＬＩＦＥ１１」です。北海道の最新ガソリン価格は、３週連続で値下がりしています。３日発表された道内のレギュラーガソリン、１リットルあたりの平均小売価格は、９月１日時点で１７３．８円となりました。、これは、前の週より０．３円安くなり３週連続で値下がりしています。石油情報センターによりますと、ロシアとウクライナの和平交渉などが難航していることから原油価格は上