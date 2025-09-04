吉本新喜劇座員の浅香あき恵（68）が3日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。吉本新喜劇GMの間寛平（76）の驚異の出世スピードを明かした。今回は間、浅香、西川忠志、千葉公平ら“吉本新喜劇軍団”をゲストに迎え。66周年を迎えた吉本新喜劇にまつわる様々な余談を語った。49年前に新喜劇に入団した浅香。その時すでに間は「バリバリ座長してはった」という。さらに浅香は「24歳で座長にな