4日（木）は台風15号が九州南部にかなり接近し、5日（金）にかけて西日本から東日本の太平洋側沿岸を東よりに進む見込みです。台風や周辺の湿った空気の影響で西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨となる所があるでしょう。雷を伴った非常に激しい雨の降る所もありそうです。九州や四国、東海では5日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水