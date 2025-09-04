ストーカー被害を訴えていた岡崎彩咲陽さん（20）の遺体が川崎市の住宅で見つかった事件で、神奈川県警は4日、事案の危険性・切迫性を過小評価し、安全確保措置や必要な捜査態勢を取れなかったとする内部検証結果を公表した。