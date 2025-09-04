「高齢になったら賃貸は難しい」と耳にする一方で、近年は75歳を超えても賃貸アパートやマンションに住む方も少なくありません。では実際に、高齢者が賃貸物件に住むことは一般的なのでしょうか。 本記事では、高齢者の賃貸住宅の実態をデータで確認しながら、直面しやすい課題や備え方についてわかりやすく解説します。 高齢者の賃貸暮らしは珍しくない？ データからみる現状 内閣府「令和5年度