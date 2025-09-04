【WRC 世界ラリー選手権】第10戦 ラリー・パラグアイ（デイ3／日本時間9月1日）【映像】大胆不敵！驚きのインカット走法（実際の様子）WRC（世界ラリー選手権）がパラグアイで開催された。日本時間1日の競技最終日には、今季から加入したフォードの新鋭、ジョシュ・マッカーリーンが豪快過ぎるインカット走法を見せて、放送席を驚かせた。パラグアイはWRC初開催で、どのドライバーも初めて走るステージ。競技初日から戦前の予