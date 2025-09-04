気象庁によると、台風第１５号は、４日は九州にかなり接近し、その後、進路を東よりに変え、５日にかけて西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進む見込みです。西日本から東日本では、５日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では４日昼過ぎから５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がありま