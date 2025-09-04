牛丼チェーン「松屋」は、これまで期間限定で販売してきた「創業ビーフカレー」(税込780円)をレギュラー化する。西日本店舗は9月9日10時から、東日本店舗では9月16日10時から順次発売となる。あわせて「創業ビーフカレー」に、牛めしの具やチーズ、ハンバーグをトッピングした関連メニューも取りそろえる。松屋「創業ビーフカレー」レギュラー化〈松屋“原点の味”がレギュラー化〉「創業ビーフカレー」は松屋フーズの原点ともいえ