タレントのスマイリーキクチが４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。政治家の悪質な投稿に注意を促した。キクチは「政治家の中には故意にデマやへイトをＳＮＳに投稿して憎悪を掻き立てる人物がいます」と指摘。さらに「アンチを煽りながら弁護士と手を組み、非難する人達の中から中傷や侮辱の投稿者を特定して、多額の賠償金や示談金を請求する。これが目的です」と驚きのやり口を解説した。名前などは挙げていないが