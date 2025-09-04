ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）に敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打だった。打率２割８分。チームは２度の満塁のチャンスを生かせず、０―３で敗れて２連敗。試合開始前、衝撃が広がった。この日は投手としても先発マウンドに上がる予定だったが、発表されたスタメンでは「投手・シーハン」となっていた。せきと鼻づまりの症状を訴え、体調不良のため登板