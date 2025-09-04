U-NEXTが来る10月16日より、Mnetの日韓合同制作サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）を日韓同時・国内独占配信を開始する。【写真】i-dle・ソヨン、現役アイドルと思えない薄着姿『HIP POP Princess』は、グローバルで活躍するHIPHOPガールズグループの誕生を目指すMnetによる新プロジェクトだ。参加者は音楽・振付・スタイリング・映像制作といったすべてのプロセ