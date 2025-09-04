今回、Ray WEB編集部は職場の上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・理玖は新卒で今の会社に入社。なにも不満なく過ごしているが、ひとつ困っていることがあって……？理玖は上司にいつも休日の予定を聞かれます。まさか上司は、理玖のSNSアカウントを監視……？上司はなぜこんなことをするのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：あべニコライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】いつも休日