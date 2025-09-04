スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)、スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ)、スイス国立スーパーコンピューティングセンター(CSCS)が共同で開発した「Apertus」がリリースされました。Apertusは透明性とデジタル主権を重視し、学習データやコードがすべて公開された大規模言語モデル(LLM)で、1000種類以上の言語にわたる15兆トークンでトレーニングされています。apertus-tech-report/Apertus_Tech_Report.pdf (メイン)