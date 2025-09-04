渋谷区で急増している、普通のマンションの1室をホテルとして営業する“ワンルームホテル”。この記事の前編では、渋谷区の保健所が「旅館ホテル営業」の営業許可を出している施設のうち、実に8割がそうした宿泊施設であるという驚きの実態をお伝えしたが、これは渋谷区だけの話ではない。東京23区全域で同様の事例が増えているのだ。後編では、こうした“野放図”とも言うべき状況を生む根拠となったと言われる、「旅館業法」の