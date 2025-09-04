台風15号の接近に伴い、今日4日から5日未明にかけて九州の太平洋側は大雨になるでしょう。4日午後は、宮崎県や大分県で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害、河川の増水や氾濫、低地の浸水、道路の冠水などに厳重に警戒して下さい。台風15号の進路今日4日午前3時、奄美大島の東海上で台風15号が発生しました。午前9時現在、台風15号は種子島の南海上を時速30キロで北上しています。この