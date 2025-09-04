フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は４日、自民党の麻生太郎最高顧問が３日に横浜市で開いた麻生派の研修会で総裁選の前倒しを求めると明言したことを報じた。スタジオには政治ジャーナリストの田崎史郎氏が生出演。麻生氏の動きについて「先週の後半から前倒し賛成を打ち出す方向でずっと検討されていてその通りやられたなと思いました」と解説した。