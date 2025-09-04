◆米大リーグカブス１―５ブレーブス（３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手が３日（日本時間４日）、本拠のブレーブス戦に「３番・右翼」で先発出場も３打数無安打１四球。打率は２割４分４厘となった。カブスは先発ホートンが５回を１四球だけのノーヒットピッチングに抑えていた。６回から２番手ブラウンを投入、６回は無安打に抑えていたが７回先頭のアルビーズに右前安打を許し、昨年