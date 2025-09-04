米プロバスケットボールNBAが来年2月のオールスター戦を米国から2チーム、世界選抜1チームのリーグ戦方式に改編する見通しとスポーツ専門局ESPNなど複数のメディアが3日、伝えた。リーグと選手会の話し合いで前向きな反応が得られたという。4チームによるトーナメントで実施した昨季の新方式が不評だったため。AP通信によると、今年の北米プロアイスホッケーNHLでオールスター戦を取りやめて開催したカナダ、米国などによる4カ