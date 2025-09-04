気象庁によりますと、きょう午前3時に奄美大島の東で「台風15号（ペイパー）」が発生しました。あすにかけて西日本や東日本で土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒が必要です。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション また、九州南部・九州北部地方・四国地方・東海地方では、きょう昼過ぎからあす昼過ぎにかけて「線状降水帯」が発生して、大雨災害発