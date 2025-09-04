PEACH JOHNとバービーによるコラボブランド「LuhuL dada（ルフルダダ）」から、約1年ぶりとなる待望の新作が登場します。今回のコレクションは、人気の「クイーンブラ」をはじめ、新型の「デコルテ貴婦人ブラ」やS～5Lまで幅広く揃う「ブラキャミソール」など、個性と実用性を兼ね備えたラインナップ。ユニークなネーミングにも注目です♡ クイーンブラ新デザインで背中ま