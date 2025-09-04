「いつ髪の毛下がってくれますか？ww 立って抱きマンなので、鼻の穴や顎に刺さってかゆい」【写真】見事に髪の毛が逆立っていますね〜！yuiさん（ru_15.24）によるThreadsへの投稿が、子育て経験のあるママたちから注目されました。投稿の写真には、おでこ部分から頭頂部までの髪の毛が、にわとりのトサカのように逆立っている可愛い女の子の姿が。「パイナップル！」「まるでにわとり」「スーパーサイヤ人」「なかなかロックなヘ