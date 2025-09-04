仙北市の畑でトウモロコシ約30本が食い荒らされる被害がありました。畑にはクマのものとみられる足跡が確認されています。仙北警察署の調べによりますと、仙北市田沢湖生保内字浮世坂の90代の男性が、4日朝、自宅敷地内の畑を確認したところ、トウモロコシ約30本が食い荒らされているのを見つけました。3日午後5時ごろから4日午前6時ごろまでの間の被害とみられ、畑にはクマのものとみられる足跡が確認されています。警察が、パト