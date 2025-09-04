気象庁は4日午前9時45分、台風15号に関する情報第3号を発表した。台風15号は種子島の南約90を1時間におよそ30の速さで北へ進んでいる。台風15号は4日午前9時には種子島の南約90の北緯29度50分、東経131度05分にあって、1時間におよそ30の速さで北へ進んでいる。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18、最大瞬間風速は25で中心の東側330以内と西側165以内では風速15以上の強い風が吹いている。4日午前10時