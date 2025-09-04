日本製鉄は４日、米鉄鋼大手ＵＳスチールの買収計画を巡り、米鉄鋼大手クリーブランド・クリフスや全米鉄鋼労働組合（ＵＳＷ）会長らに対して起こした民事訴訟を取り下げたと発表した。日鉄とＵＳスチールは１月、買収計画を阻止する組織的な不法行為をしたとして、クリフスと同社のローレンソ・ゴンカルベス最高経営責任者（ＣＥＯ）、ＵＳＷのデビッド・マッコール会長を米裁判所に提訴。違法行為の差し止め命令や損害賠償を