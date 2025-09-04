◇AFC U23アジアカップ 2026予選（3日〜9日)各グループの1位になった11チームと各グループ2位の成績上位の4チームが、本大会に進出できる予選。グループBの日本は、ミャンマーで行われる予選3試合に参加。初戦はアフガニスタンと対戦しました。日本は、FW新川志音選手（サガン鳥栖U-18）、MF名和田我空選手（ガンバ大阪）、FW後藤啓介選手（シントトロイデンVV／ベルギー)がゴールを決め3−0で勝利。同組のミャンマーとクウェート